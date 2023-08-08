Нуланд заявила военным Нигера о риске лишиться помощи на сотни миллионов долларов

И.о. заместителя госсекретаря США ранее назвала переговоры в Нигере откровенными и трудными

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. И.о. заместителя госсекретаря США Виктория Нуланд на встрече с военными Нигера, ранее отстранившими от власти президента, заявила, что страна рискует лишиться военной и экономической помощи на сотни миллионов долларов. Об этом говорится в письменном заявлении, распространенном в понедельник руководителем пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллером.

По его словам, Нуланд провела встречи с представителями "гражданского общества" страны, а также "с членами группы, претендующей на власть в Нигере, чтобы объяснить, чем грозит несоблюдение Нигером собственного конституционного порядка". "Это включает в себя потенциальную потерю сотен миллионов долларов в виде помощи в сферах экономики и безопасности народу Нигера", - уточнил Миллер.

Ранее в понедельник Нуланд сообщила журналистам, что посетила Нигер и встретилась с представителями военных. По ее словам, "переговоры были очень откровенными и временами довольно трудными".