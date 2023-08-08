Эксперт заявил, что реакция Глобального Юга на украинский кризис показала недоверие Западу

В отличие от западных стран, остальная часть мира не рассматривает конфликт между Украиной и Россией как "битву между абсолютным добром и абсолютным злом", считает экс-советник американской части президентской комиссии РФ и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден

ВАШИНГТОН, 8 августа. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Реакция развивающегося мира на украинский кризис продемонстрировала усталость от Запада и недоверие ему. Такое мнение выразил в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС отставной дипломат, бывший советник американской части президентской комиссии России и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден, комментируя геополитический кризис, сложившийся вокруг Украины.

На вопрос о том, можно ли говорить, что прежний мировой порядок, характеризовавшийся центральной ролью Запада и его гегемонией, сменился, американский эксперт ответил: "Если и нет, то он явно уходит в прошлое". "Мне кажется, реакция так называемого Глобального Юга на войну [на Украине] продемонстрировала своего рода усталость от Запада и недоверие ему", - сказал Карден, являющийся теперь политологом и публицистом. "В отличие от Запада, где верховодят США, остальная часть мира не рассматривает рефлекторно конфликт между Украиной и Россией как битву между абсолютным добром и абсолютным злом. По моему ощущению, значительная часть арабского, африканского и азиатского мира чувствует, что мы на Западе использовали свое послевоенное положение и положение, сложившееся по окончании холодной войны, ему во вред. В связи с этим их симпатии лежат на стороне других, в этом случае - России, которую они рассматривают как схожим образом пострадавшую от "основанного на правилах международного порядка", - подчеркнул специалист.

О перспективах нормализации

Он признал, что пессимистично смотрит на перспективы нормализации ситуации вокруг Украины в каком-то обозримом будущем. "Лучше? Очень в этом сомневаюсь", - заявил бывший сотрудник Госдепартамента, работавший в том числе в его российском отделе.

На взгляд Кардена, попытки мирного урегулирования на Украине надо связывать главным образом с Европой. "У Вашингтона, кажется, практически нет аппетита к мирному урегулированию. И, пока европейцы остаются в высшей степени зависимы от диктата нашего (американского - прим. ТАСС) истеблишмента в области национальной безопасности и падают перед ним ниц, надежды мало. Думаю, что лучшие шансы на достижение мира связаны с европейцами. Однако сейчас они маршируют в ногу с Киевом и Вашингтоном. Остается Москва", - сказал эксперт. "Тем не менее если Россия сделает шаг к завершению войны, то ей понадобится партнер. Но, к сожалению, пока неясно, будут ли [на Западе] приветствовать какие-либо попытки зондажа движения к миру", - убежден Карден.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что контрнаступление Украины фактически захлебнулось. Однако это, по оценке Кардена, грозит новым витком эскалации вокруг Украины. "Считаю, что явно созданы условия для очередного раунда насилия, поскольку теперь украинское контрнаступление, как представляется, иссякает", - сказал политолог. Он также добавил, что ему сложно на этом этапе поверить в готовность "Вашингтона или Киева" взять обязательства по неприсоединению Украины к НАТО.

Как написал в понедельник Карден в своей новой колонке в журнале The American Conservative, часть американских элит, по сути, готовит почву для мобилизации общественного мнения в США к дальнейшему противостоянию с Россией, "когда станет неоспоримым, что Украина проиграла войну". По его прогнозу, в США "2024-й и последующие годы будут характеризоваться доминированием крестового похода на тему "Кто потерял Украину". "Поражение Украины подкрепит нарратив, столь кропотливо выстраивавшийся на протяжении последнего десятилетия теми же самыми людьми, которые довели эту страну [США] до катастрофы в Ираке, и заключающийся в том, что американские интересы неотделимы от благосостояния этно-националистской клептократии, находящейся в 4 тыс. миль от наших берегов", - полагает бывший сотрудник американского внешнеполитического ведомства.