8 августа, 00:50
Военная операция на Украине

Зеленский пригрозил оставить РФ без флота в Черном море из-за отказа от зерновой сделки

Yves Herman, Pool Photo via AP
Президент Украины Владимир Зеленский
© Yves Herman, Pool Photo via AP

По мнению президента Украины, Киев должен найти способ "покончить с блокадой" для реализации своего права на экспорт и импорт товаров

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 августа. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил оставить Россию без кораблей в Черном море, если Киеву не дадут экспортировать зерно по воде.

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"Мы предупреждали, что Украина не хочет войны, но если они продолжат стрелять, то да. У нас нет большого количества оружия, но если они продолжат в таком же духе, у них не останется ни одного корабля к концу войны. Мы хотим показать это на практике", - сказал он в беседе с представителями латиноамериканских СМИ, которая была опубликована на YouTube-канале газеты La Nación.

По мнению Зеленского, Украина "должна найти способ покончить с блокадой" для реализации своего "права экспортировать и импортировать товары".

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Российский лидер неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, так и не была реализована. 

Теги:
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир АлександровичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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