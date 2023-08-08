Мали и Буркина-Фасо заявили о неприемлемости силового вмешательства в Нигере

Соответствующее заявление сделал малийский министр территориального управления и децентрализации Абдулайе Маига по итогам встречи с руководителями правящего органа мятежников

РАБАТ, 8 августа. /ТАСС/. Делегации Мали и Буркина-Фасо, посетившие в понедельник Ниамей, заявили о неприемлемости иностранного силового вмешательства во внутренние дела Нигера, где мятежники в конце июля отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Об этом сообщил информационный портал ActuNiger.

"Вот уже 10 лет Мали, Буркина-Фасо и Нигер имеют дело с последствиями социально-экономического, политического, гуманитарного характера и в сфере безопасности, возникшими после опасной авантюры НАТО в Ливии. Принимаем ли мы еще одну подобную авантюру в Нигере? Президенты [Мали] Ассими Гоита и [Буркина-Фасо] Ибрагим Траоре сказали "нет и нет". Мы не приемлем военной интервенции в Нигере, от этого зависит наше выживание", - заявил малийский министр территориального управления и децентрализации, официальный представитель правительства Абдулайе Маига.

"Главы государств Мали и Буркина-Фасо приняли твердое решение оставить активы, а не долги будущему поколению. Я думаю, что ECOWAS [Экономическое сообщество стран Западной Африки] грубо ошибается с адресатом - эти ультиматумы должны быть предъявлены террористическим группировкам", - подытожил он. Министр говорил по итогам встречи за закрытыми дверями между членами делегаций и руководителями Национального совета спасения родины (НССР, правящий орган мятежников), которые 7 августа согласовали условия поддержки Нигера в случае внешней агрессии со стороны ECOWAS, поясняет ActuNiger.

Целью делегаций в составе министров и представителей силовых структур была демонстрация солидарности с Нигером в условиях санкций, введенных в отношении Ниамея Экономическим сообществом стран Западной Африки, а также координация ответных действий в случае внешней агрессии, сообщил портал. Членов делегации принял глава НССР бригадный генерал Абдурахман Тчиани, которому были переданы послания президентов Мали и Буркина-Фасо.