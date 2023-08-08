WP: китайские хакеры взломали оборонные сети Японии в 2020 году

По данным газеты, системы Токио все еще считаются недостаточно защищенными от вмешательства Пекина

ТАСС, 8 августа. Хакеры из Китая получили доступ к японским сетям связи военного назначения осенью 2020 года. Об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших высокопоставленных американских чиновников.

Как утверждает газета, Агентство национальной безопасности США обнаружило, что осенью 2020 года китайские военные хакеры взломали секретные оборонные сети Японии.

Несмотря на то, что Токио предпринял шаги для укрепления своих систем, они по-прежнему считаются недостаточно защищенными от вмешательства Пекина, пишет газета. Это, по мнению источников издания, может препятствовать более широкому обмену разведывательными данными между Пентагоном и Министерством обороны Японии.

Один из высокопоставленных чиновников заявил The Washington Post, что на протяжении многих лет США были обеспокоены "шпионской программой" Китая, и добавил, что Пекин ищет "возможности для кибератак, которые могут быть использованы для нарушения работы критически важных служб США и их ключевых азиатских союзников, а также для принятия решений в условиях кризиса или конфликта".