Эксперт: Китай может активизировать мероприятия наподобие учений ВС КНР и России у Аляски

По мнению китайского военного эксперта Фу Цяньшао, Вашингтон настороженно относится к таким мероприятиям

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) на фоне провокационных действий США в регионе может активизировать проведение мероприятий наподобие учений ВС КНР и России около Аляски. Такую точку зрения высказал китайский военный эксперт Фу Цяньшао.

"В будущем Военно-морские силы (ВМС) Китая могут еще чаще проводить патрулирование подобного рода в удаленных морских акваториях. Либо в одиночку, либо вместе с другими странами", - приводит его мнение газета Global Times в статье, посвященной патрулированию ВМС двух государств недалеко от Аляски.

Как считает эксперт, Вашингтон "нервничает", когда КНР и Россия организуют подобные учения. "Однако Соединенные Штаты не должны забывать, что они сами часто направляют боевые корабли и самолеты в районы, находящиеся в непосредственной близости от других стран, для так называемого обеспечения свободы судоходства, в том числе в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив", - напомнил он.

Фу Цяньшао указал на высокую стратегическую важность международных вод в северной части Тихого океана, включая акваторию Берингова моря, напомнив, что оттуда кораблям несложно оперативно переместиться в Арктику. "В связи с глобальным потеплением арктические морские маршруты могут стать ключевым направлением для гражданских судов коммерческого назначения", - отметил он.

Как сообщили ранее в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота ВМФ РФ, российские и китайские боевые корабли в ходе совместного патрулирования отработали поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в юго-западной части Берингова моря. Моряки двух стран осуществили тактическое маневрирование, перекрестные посадки и взлеты вертолетов с палуб кораблей, а также провели тренировки по связи.

Со стороны России в учениях были задействованы большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", а также средний морской танкер "Печенга". Со стороны ВМС НОАК - эскадренные миноносцы "Гуйян" и "Цицикар", сторожевики "Тунлин" и "Жичжао", корабль комплексного снабжения "Тайху".