Блинкен заявил, что США сделали все возможное для решения вопросов РФ по зерновой сделке

Госсекретарь Соединенных Штатов отметил, что ООН также направила Москве предложение по решению вопросов, касающихся черноморской зерновой инициативы, однако РФ пока не ответила

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен полагает, что возобновление участия России в черноморской зерновой инициативе не связано напрямую с возможностью каких-либо уступок Москве со стороны Вашингтона. Такую позицию он изложил в интервью французской радиостанции RFI, стенограмма которого была опубликована в понедельник пресс-службой Госдепартамента.

Ему был задан вопрос о том, на какие уступки хотят пойти США для возобновления зерновой сделки. "Это не вопрос уступок", - ответил он. Блинкен выразил несогласие с заявлениями российской стороны о наличии серьезных проблем при поставках зерна. Он полагает, что "экспорт России достиг рекордных показателей".

"Что касается конкретных проблем, в том числе с банками, транспортировкой и тому подобным, то мы сделали все возможное для обеспечения решения этих вопросов. К примеру, я писал письма в наши банки, объясняя, что мы в полной мере поддерживаем экспорт зерна Россией и что нечего бояться санкций, которые не распространяются на российское зерно, транспортировку, страхование и прочее", - утверждал госсекретарь США.

"В настоящее время есть представленное ООН России предложение по решению тех вопросов, которые, как заявляет РФ, вызывают у нее озабоченность. Россия до сих пор не ответила", - сказал Блинкен.

Российский лидер Владимир Путин заявил 27 июля, что Москва готова в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить шести африканским странам по 25-50 тыс. тонн зерна, обеспечив при этом и его бесплатную доставку. Он назвал в числе получателей Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею.