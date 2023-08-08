Экс-премьер Японии: Токио и Вашингтон должны быть готовы сражаться за мир вокруг Тайваня

Основной задачей Таро Асо назвал предотвращение войны в регионе

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Япония, США и Тайвань должны быть готовы применить силы сдерживания для сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Такое мнение выразил заместитель председателя японской правящей Либерально-демократической партии, бывший глава правительства Таро Асо, который находится с визитом в Тайбэе.

"Мы переходим от нормальной ситуации к чрезвычайной. Сейчас самое время, когда единомышленники в лице Японии, Тайваня и США должны быть готовы привести в действие мощные средства сдерживания. Самое главное - предотвратить войну в этом регионе, включающем в себя Тайваньский пролив", - привело его слова агентство Kyodo.

Асо выступил на однодневном мероприятии "Форум Кетагалан: диалог по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе". В своей речи он также отметил, что Японии, США и Тайваню следует продемонстрировать "готовность сражаться" за сохранение текущего положения дел в регионе.

В ходе поездки Асо встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь, заместителем руководителя администрации острова Лай Циндэ, главой внешнеполитического ведомства Джозефом У (китайское имя - У Чжаосе) и другими чиновниками высокого ранга. Экс-премьер стал самым крупным представителем политического истеблишмента своей страны, посетившим Тайвань с 1972 года, когда Япония разорвала с ним дипломатические отношения. Ожидается, что поездка Асо вызовет жесткую реакцию Пекина.

Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывало несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.