Китай потребовал от Филиппин ликвидировать военное присутствие на отмели Аюнгин

В МИД КНР отметили, что готовы продолжить урегулирование этого вопроса путем диалога

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Власти КНР требуют от Филиппин вывести военнослужащих и оборудование с отмели Аюнгин в Южно-Китайском море. Об этом заявил МИД Китая.

"Мы вновь настаиваем, чтобы филиппинская сторона немедленно отбуксировала корабль, "севший на мель" в зоне рифов Аюнгин, и восстановила ситуацию, когда там не было людей и оборудования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем уточняется, что Пекин сделал по этому поводу Маниле серьезное представление. МИД КНР напомнил, что "по многим каналам" поддерживает контакты для обсуждения этой проблемы с Филиппинами, которые "игнорируют добрую волю и искренность китайской стороны".

В заявлении отмечается, что в ходе недавнего инцидента в районе отмели Аюнгин береговая охрана Китая "действовала профессионально и сдержанно, защищая суверенитет своей страны, ее права и интересы на море".

"Китай готов путем диалога и консультаций с Филиппинами продолжить урегулирование данного вопроса", - подытожил МИД КНР.

Разногласия из-за отмели Аюнгин

В субботу руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер выразил Филиппинам поддержку в связи с инцидентом, в ходе которого корабль береговой охраны КНР применил водомет при маневрировании в опасной близости от филиппинских катеров в районе отмели Аюнгин. Американский дипломат напомнил, что в случае нападения Соединенные Штаты будут вынуждены действовать в соответствии с договором о взаимной обороне, заключенным между Вашингтоном и Манилой в 1951 году.

По данным береговой охраны Филиппин, инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе отмели Аюнгин. В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль "Сьерра Мадре" времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия КНР в этом регионе. Там постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. Китай неоднократно требовал убрать это судно и грозил самостоятельно его отбуксировать.