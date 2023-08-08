Глава МИД Японии будет присутствовать на встрече Кисиды с президентами США и Южной Кореи

По словам Ёсимасы Хаяси, конкретная программа его пребывания в Соединенных Штатах пока прорабатывается

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси намерен посетить США для участия в запланированной на 18 августа трехсторонней встрече японского премьер-министра Фумио Кисиды с американским президентом Джо Байденом и южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции в Токио.

"Я буду сопровождать премьер-министра Кисиду в ходе его визита в США и буду присутствовать на трехстороннем саммите Японии, США и Южной Кореи", - сказал Хаяси. Вместе с тем, министр не ответил на вопрос, планирует ли он провести встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По его словам, конкретная программа его пребывания пока прорабатывается.

Как ранее сообщил Белый дом, Байден, Кисида и Юн Сок Ёль 18 августа проведут трехсторонний саммит в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.

Кроме того, Кисида заявлял, что он также планирует провести отдельные двусторонние встречи с президентами США и Республики Корея.