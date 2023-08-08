8 августа, 03:31

Минобороны Японии заявило об отсутствии утечек информации из сетей связи

Глава ведомства Ясукадзу Хамада не стал прямо комментировать информацию о кибератаке на японские сети связи в 2020 году

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии не фиксировало утечек конфиденциальной информации из сетей связи. Об этом заявил глава ведомства Ясукадзу Хамада.

"Мы не подтверждаем утечку конфиденциальной информации, хранящейся в министерстве обороны, в результате кибератаки", - сказал он. Вместе с тем Ясукадзу Хамада не стал прямо комментировать материал газеты The Washington Post, в котором утверждается, что хакеры из Китая получили доступ к японским сетям связи военного назначения осенью 2020 года.

Несмотря на то что Токио предпринял шаги для укрепления своих систем, они по-прежнему считаются недостаточно защищенными от вмешательства Пекина, пишет газета. Это, по мнению источников издания, может препятствовать более широкому обмену разведывательными данными между Пентагоном и Министерством обороны Японии.

Один из высокопоставленных чиновников заявил The Washington Post, что на протяжении многих лет США были обеспокоены шпионской программой Китая, и утверждал, что Пекин ищет возможности для кибератак, которые могут быть использованы для нарушения работы критически важных служб США и их ключевых азиатских союзников, а также для принятия решений в условиях кризиса или конфликта. 

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