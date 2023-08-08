Соглашение между Японией и Австралией об облегченном передвижении войск вступает в силу

Договоренность, в частности, облегчает военным самолетам и кораблям двух государств получение разрешений на использование аэродромов и портов, а также допускает взаимный завоз вооружений

ТОКИО, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Японии с 13 августа введет в силу соглашение с Австралией, которое упрощает процедуры при въезде войск двух стран на территорию друг друга, включая завоз вооружений. Об этом сообщил на пресс-конференции в Токио министр обороны Ясукадзу Хамада.

"Скорейшее введение в действие этого соглашения повысит возможности взаимодействия Сил самообороны Японии и Вооруженных сил Австралии, углубит наше оборонное сотрудничество", - сказал он. Эта договоренность, в частности, максимально облегчает военным самолетам и кораблям двух стран получение разрешений на использование аэродромов и портов, разрешает безвизовый въезд, допускает взаимный завоз вооружений и боеприпасов на территорию обеих стран. Ранее все это требовало проведения предварительных консультаций.

Австралия стала второй страной после США, с которой Япония теперь имеет такие широкие военные договоренности. Переговоры о заключении этого соглашения велись с 2014 года. Для их завершения Токио даже согласился в случае совершения австралийскими военнослужащими тяжких преступлений на японской территории не применять к ним статьи местного законодательства, допускающие смертную казнь, поскольку в Австралии она отменена.

Максимально облегченный въезд войск, отмечает информационное агентство Kyodo, будет использоваться при проведении военных учений, при использовании армейских подразделений для ликвидации последствий стихийных бедствий. Аналогичный документ подписан также между Японией и Великобританией, однако он пока не ратифицирован британским парламентом и еще не вступил в силу.