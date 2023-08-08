СМИ: Тайвань в два раза увеличит численность военной полиции

Также планируется сформировать дополнительный батальон для личной охраны главы администрации и других официальных лиц, следует из данных газеты "Тайбэй шибао"

ГОНКОНГ, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня намерены в два раза увеличить численность военной полиции, с 5 тыс. до 10 тыс. человек. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

По данным ее источников, инициатива находится на рассмотрении правительства острова. Кроме того, дополнительный батальон военной полиции будет создан и дислоцирован на юге Тайбэя для личной охраны главы администрации Тайваня и других высших официальных лиц.

В настоящее время численность военной полиции составляет 5 тыс. человек из 210 тыс. военнослужащих вооруженных сил острова. В ее состав входят пять батальонов, которые дислоцированы в Тайбэе. В их числе 211-й и 332-й батальоны, которые с отвечают за личную защиту, соответственно, главы администрации Тайваня Цай Инвэнь и ее заместителя Лай Циндэ.

В отличии от аналогичных видов вооруженных сил иностранных армий, военная полиция Тайваня выполняет задачи по предотвращению покушений и попыток захвата высших официальных лиц острова, охраняет объекты стратегической инфраструктуры, а также занимается контрразведывательной и противодиверсионной деятельностью.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.