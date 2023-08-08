СМИ: лидер Польши отменил визит в Южную Корею из-за ситуации на границе с Белоруссией

Еще одной причиной отмены визита стал тайфун "Канун", передает газета The Dong-a Ilbo

СЕУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда решил отменить поездку на всемирный слет скаутов "Джамбори" в Республике Корея из-за эвакуации его участников с места проведения мероприятия и ситуации на границе с Белоруссией. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета The Dong-a Ilbo.

"Визит президента Дуды в Южную Корею на текущий момент отменен. На принятие решения повлиял рост напряженности из-за вторжения в воздушное пространство Польши белорусских военных вертолетов", - рассказал изданию источник в правительстве. Он добавил, что другой причиной стала "усугубившаяся конфронтация" из-за перемещения ЧВК "Вагнер" в Белоруссию.

Во вторник власти Республики Корея приступили к вывозу всех участников слета скаутов "Джамбори" из палаточного лагеря в провинции Чолла-Пукто из-за тайфуна "Канун", который, согласно прогнозам, в четверг достигнет Корейского полуострова. Следующий всемирный слет пройдет в 2027 году в Польше.

Дуда в ходе поездки в Южную Корею планировал также посетить предприятия военно-промышленного комплекса. Варшава и Сеул в 2022 году договорились о масштабных поставках южнокорейского вооружения. В июле Дуда встретился с южнокорейским коллегой Юн Сок Ёлем в Варшаве.

1 августа Польша заявила, что два белорусских военных вертолета нарушили ее воздушную границу в районе Беловежи. Министр обороны республики Мариуш Блащак в тот же день распорядился увеличить численность военнослужащих на границе с Белоруссией и усилить охрану за счет боевых вертолетов.

Минобороны Белоруссии назвало обвинения в нарушении границы Польши надуманными. По мнению Минска, они были выдвинуты польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.