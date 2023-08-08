Австралия заявила о планах продвижения своих интересов в Индо-Тихоокеанском регионе

Главными направлениями новой международной политики правительства премьера Энтони Альбанезе станут инвестиции и помощь в решении региональных проблем, сообщили в МИД страны

СИДНЕЙ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Австралии объявили о новых усилиях по продвижению интересов страны в Индо-Тихоокеанском регионе и о расширении поддержки тихоокеанских островных государств. Соответствующее заявление сделала глава австралийского МИД Пенни Вонг.

"Новая международная политика правительства [премьер-министра Австралии Энтони] Альбанезе будет способствовать продвижению интересов Австралии в Индо-Тихоокеанском регионе и обеспечит нам статус предпочтительного партнера для соседних стран. Главными направлениями станут инвестиции и помощь в решении региональных проблем, таких как бедность, отсталость инфраструктуры, последствия изменения климата и гендерное неравенство", - указала Вонг в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством.

Также министр сообщила, что в ближайшее время Канберра разработает и начнет реализовывать "эффективную и прозрачную программу развития тихоокеанских островных государств, предусматривающую масштабные инвестиции в проекты развития экономики и создание новых рабочих мест". "Будет создан специальный фонд для прямой поддержки региональных общественных организаций, позволяющий быстро добиваться результатов на местах", - отметила глава МИД, подчеркнув, что для финансирования программы австралийское правительство выделит $1,1 млрд.

Активизация сотрудничества Австралии с государствами Тихоокеанского региона последовала за заявлением главы австралийского правительства Энтони Альбанезе о пересмотре принципов взаимоотношений с островными странами региона и "возвращении в них уважения". Также Канберра заявила о своей готовности быть "предпочтительным партнером" соседних государств, оказывая помощь "без всяких условий". Это решение австралийских властей стало реакцией на соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанное в июне прошлого года Соломоновыми Островами и Китаем, значительно нарастившим дипломатическую активность в регионе. Договор стал предметом резкой критики и беспокойства со стороны Австралии, Новой Зеландии и США, которые заявили, что у соглашения имеются потенциальные последствия с точки зрения региональной безопасности.