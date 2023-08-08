СМИ: Тайвань начал эксперимент по испытанию военных беспилотников от частных разработчиков

Как сообщила газета "Тайбэй шибао", он продлится около недели

ГОНКОНГ, 8 августа. /ТАСС/. Оборонное ведомство Тайваня приступило к испытаниям прототипов военных беспилотников, разработанных частными компаниями. Об этом сообщила газета "Тайбэй шибао".

Как сообщил источник издания, испытания продлятся около недели. По его данным, одним из требований оборонного ведомства к разработчикам была локализация компонентов на уровне не менее 80%. При этом только половина из восьми компаний - участников программы смогли удовлетворить это требование.

Собеседник газеты подчеркнул, что в настоящее время большинство тайваньских производителей дронов закупают импортные комплектующие для сборки своей продукции на острове. Как отметил он, появление у сектора такого крупного заказчика, как вооруженные силы острова, позитивно скажется на развитии отрасли.

В декабре 2022 года Исполнительный юань (кабинет) Тайваня инициировал программу по разработке частными подрядчиками прототипов пяти видов беспилотников. Среди них были разведывательные дроны морского и наземного базирования, а также беспилотники для целеуказания. Всего на участие в программе заявки подали восемь компаний.

Согласно условиям проекта, после испытания прототипов вооруженные силы острова закажут 3 тыс. беспилотников. При этом подрядчики должны будут произвести и передать их армии к октябрю 2023 года.

Борьба с беспилотниками

28 июля вооруженные силы Тайваня также определили основного поставщика систем по борьбе с дронами, который должен будет произвести системы с активными и пассивными радарами, а также устройства постановки помех.

Всего вооруженные силы острова планируют выделить 800 млн новых тайваньских долларов (около $25,26 млн) на закупку в общей сложности 26 систем противодействия беспилотникам. Как отмечает газета, в первую очередь ими оснастят гарнизон на островах Цзиньмэнь, где проблема противодействия дронам стоит наиболее остро.

Архипелаг Цзиньмэнь находится в 187 км от Тайваня и лишь в 10 км от китайского города Сямэнь (провинция Фуцзянь). Он контролируется вооруженными силами Тайваня, в его состав входит около 20 небольших островов общей площадью около 153 кв. км.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.