Посол Китая обвинил Филиппины в постоянном одностороннем нарушении статус-кво в регионе

Хуан Силянь напомнил, что Пекин неоднократно выражал Маниле свою серьезную обеспокоенность по этому поводу, однако Филиппины не принимают ее во внимание и, напротив, усиливают свое присутствие в акватории, прилегающей к отмели Аюнгин

ПЕКИН, 8 августа. /ТАСС/. Посол КНР в Маниле Хуан Силянь в ходе встречи с заместителем иностранных дел Филиппин Терезой Лазаро обвинил филиппинские власти в непрекращающихся односторонних действиях, подрывающих статус-кво в регионе. Об этом сообщила дипломатическая миссия Китая в Маниле.

"Хуан Силянь изложил позицию КНР по проблеме отмели Аюнгин [в Южно-Китайском море]. <...> Он подчеркнул, что в последнее время филиппинская сторона постоянно предпринимает шаги, которые подрывают достигнутый с Китаем консенсус, и своими односторонними действиями бросает вызов существующему статус-кво", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в социальной сети WeChat.

Китайский посол напомнил, что Пекин неоднократно выражал Маниле свою серьезную обеспокоенность по этому поводу, однако Филиппины не принимают ее во внимание и, напротив, усиливают свое присутствие в акватории, прилегающей к отмели. Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации Китай "вынужден принять необходимые ответные меры".

"Надеюсь, что КНР и Филиппины в ближайшее время приступят к консультациям, чтобы сообща обеспечить мир и стабильность в этой акватории", - заявил Хуан Силянь.

В субботу руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер выразил Филиппинам поддержку в связи с инцидентом, в ходе которого корабль береговой охраны КНР применил водомет при маневрировании в опасной близости от филиппинских катеров в районе отмели Аюнгин. Американский дипломат напомнил, что в случае нападения Соединенные Штаты будут вынуждены действовать в соответствии с четвертой статьей договора о взаимной обороне, заключенного между Вашингтоном и Манилой в 1951 году.

По данным береговой охраны Филиппин, инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе отмели. В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в Южно-Китайском море, чтобы контролировать действия КНР в этом регионе. Там постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. Китай неоднократно требовал убрать это судно и грозил самостоятельно его отбуксировать.