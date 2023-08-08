Филиппины отказались покидать отмель Аюнгин и продолжат сохранять военное присутствие

Как заявил помощник генерального директора Совета национальной безопасности Джонатан Малайя, Манила будет делать все необходимое для снабжения гарнизона "вне зависимости от того, какую сложность это будет представлять"

БАНГКОК, 8 августа. /ТАСС/. Филиппины никогда не покинут отмель Аюнгин и продолжат сохранять военное присутствие на атолле в Южно-Китайском море (ЮКМ), который Китай считает своей территорией. Об этом заявил помощник генерального директора Совета национальной безопасности Джонатан Малайя.

"Мы никогда не покинем отмель Аюнгин, которая является частью территории Филиппин. Мы будем делать все необходимое, чтобы продолжать снабжение гарнизона вне зависимости от того, какую сложность это будет представлять", - сказал он в эфире телеканала ABS-CBN News.

Как заявил в понедельник президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший, посол КНР в Маниле Хуан Си Лянь был вызван в МИД, где получил вербальную ноту от министра иностранных дел Филиппин Энрике Манало в связи с недавним инцидентом в районе отмели Аюнгин.

Береговая охрана Филиппин сообщила в воскресенье, что корабль береговой охраны Китая применил водометы при маневрировании в опасной близости от филиппинских кораблей в районе отмели Аюнгин в ЮКМ. По данным службы, инцидент произошел во время сопровождения судов, перевозивших грузы для филиппинских военнослужащих, дислоцированных в районе спорной территории.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.