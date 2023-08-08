В Грузии заявили о приверженности мирному восстановлению территориальной целостности

Премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили выступил по случаю 15-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Грузии остаются привержены мирному восстановлению территориальной целостности. Об этом говорится в письме премьер-министра республики Ираклия Гарибашвили по случаю 15-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии.

"Наша власть остается приверженной пути мирного восстановления территориальной целостности и объединения страны. Нами движет непоколебимая вера, что мирная, единая, сильная, развитая Грузия - это лучшая перспектива для грузин, осетин, абхазов, всех народов, проживающих на нашей земле, и мы делаем все, чтобы эта цель как можно быстрее стала реальностью", - говорится в письме, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В Грузии во вторник отмечают 15-ю годовщину начала боевых действий в Южной Осетии. На зданиях госучреждений приспущены государственные флаги. Представители власти традиционно посетят Мухатгвердское кладбище в Тбилиси, где похоронены погибшие военные, возложат цветы и пообщаются с членами их семей.

В августе 2008 года произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт после того, как грузинские войска предприняли попытку взять под контроль Цхинвал. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.