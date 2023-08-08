В Казахстане впервые за 10 лет отметили положительное сальдо миграции за счет СНГ

Как сообщила министр труда и социальной защиты населения республики Тамара Дуйсенова, "в основном иностранцы прибывают на постоянное место жительства из стран СНГ, КНР, Монголии"

АСТАНА, 8 августа. /ТАСС/. Впервые за 10 лет в Казахстане отмечено положительное сальдо миграции в связи с геополитическим положением и мерами миграционной политики. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова.

"Текущее геополитическое положение и меры, принимаемые в рамках реализации концепции миграционной политики, обеспечили впервые за последние 10 лет положительное сальдо миграции", - сказала Дуйсенова на заседании кабмина.

По ее данным, "в основном иностранцы прибывают на постоянное место жительства из стран СНГ, КНР, Монголии". При этом среди них увеличилась доля специалистов с техническим, экономическим, педагогическим и медицинским образованием.

Главным направлением в миграционной политике Казахстана министр назвала образовательную иммиграцию, "целью которой является позиционирование Казахстана как регионального образовательного хаба".

По данным бюро национальной статистики, в январе - марте число прибывших в Казахстан иностранцев составило 7 680, число покинувших страну - 2 664. Доля приехавших из стран СНГ достигает 90%. Статистика не уточняет, из каких стран Содружества в Казахстан прибыло наибольшее количество человек.

Ранее глава комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения республики Ильяс Испанов сообщил, что с начала 2022 года в Казахстан прибыло около 3 млн россиян в основном с транзитными целями. К концу 2022 года в республике насчитывалось менее 300 тыс. россиян, указал Испанов.