8 августа, 06:39

Католикос всех армян осудил сожжение Корана

Гарегин II провел встречу с послом Ирана в Армении Мехди Собхани

ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. Католикос всех армян Гарегин II на встрече с послом Ирана в Армении Мехди Собхани осудил случаи сожжения Корана. Об этом сообщила пресс-служба духовного лидера страны.

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"В ходе беседы Его Святейшество коснулся попыток присвоить и уничтожить армянское духовное и культурное наследие на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, а также направленных властями преступных действий против религиозных и культурных ценностей. В связи с этим армянский патриарх осудил недавний случай сожжения Корана", - отмечается в сообщении. 

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