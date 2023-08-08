Католикос всех армян осудил сожжение Корана

Гарегин II провел встречу с послом Ирана в Армении Мехди Собхани

ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. Католикос всех армян Гарегин II на встрече с послом Ирана в Армении Мехди Собхани осудил случаи сожжения Корана. Об этом сообщила пресс-служба духовного лидера страны.

"В ходе беседы Его Святейшество коснулся попыток присвоить и уничтожить армянское духовное и культурное наследие на территориях, находящихся под контролем Азербайджана, а также направленных властями преступных действий против религиозных и культурных ценностей. В связи с этим армянский патриарх осудил недавний случай сожжения Корана", - отмечается в сообщении.