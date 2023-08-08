Молдавия восстановила участок железной дороги к порту Рени

На нем 5 августа с рельсов сошли вагоны с зерном

КИШИНЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Молдавия восстановила участок железной дороги к украинскому порту Рени, где 5 августа с рельсов сошли вагоны с зерном. Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия "Железная дорога Молдавии" (ЖДМ).

"Движение поездов по участку Кульма - Чадыр-Лунга было возобновлено для составов, которые будут перевозить грузы в том числе в порт Рени", - говорится в сообщении.

В субботу на этом железнодорожном участке сошли с рельсов шесть вагонов с зерном. Предварительной причиной аварии названа деформация рельсов из-за жары.