Премьер Грузии возложил ответственность на Саакашвили за войну 2008 года

Ираклий Гарибашвили также назвал позорными действия прежнего руководства страны во время этих событий

ТБИЛИСИ, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили возложил ответственность на правительство экс-президента республики Михаила Саакашвили за то, что оно не смогло избежать войны в Южной Осетии в 2008 году.

"Естественно, эта беда, трагедия, война произошла во время прежних властей. Прежние власти не сделали ничего, чтобы наша страна избежала этой войны", - сказал Гарибашвили журналистам, посетив кладбище Мухатгверди в Тбилиси, где похоронены погибшие в 2008 году военные.

Он также назвал позорными действия прежних властей во время августовской войны. "На том фоне, когда наши военные герои проявили большой героизм, самопожертвование, оставили много примеров героизма нашему народу и нашему будущему поколению, мы видели позорные действия бывшего главнокомандующего [Саакашвили]. Вы помните жевание галстука, бег от самолета, падение на землю", - добавил он.

На вопрос журналистов, чем подкреплены его доводы о том, что прежние власти виноваты в том, что не смогли избежать конфликта, Гарибашвили ответил, что у него есть много информации на этот счет, однако он не может говорить об этом, так как заботится об имидже страны.

В Грузии во вторник отмечают 15-ю годовщину начала боевых действий в Южной Осетии. На зданиях госучреждений приспущены государственные флаги.

В августе 2008 года произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт после того, как грузинские войска предприняли попытку взять под контроль Цхинвал. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.