Министр внутренних дел Пакистана не исключил переноса выборов в парламент

Несколько партий выразили несогласие с результатами переписи населения и настаивают на составлении новых данных, на основе которых будет проводиться подсчет голосов, пояснил Рана Санаулла

ИСЛАМАБАД, 8 августа. /ТАСС/. Проведение парламентских выборов в Пакистане, которые запланированы на осень текущего года, может быть перенесено на весну 2024 года. Об этом заявил министр внутренних дел исламской республики Рана Санаулла.

"Правительство Пакистана решило проводить выборы в парламент на основе данных новой переписи населения страны. Из-за необходимости ее проведения голосование может быть отложено до конца февраля или до начала марта 2024 года", - цитирует главу МВД газета Daily Pakistan.

По словам Санауллы, несколько политических партий выразили несогласие с результатами переписи населения, состоявшейся в этом году, и настаивают на составлении новых данных о численности населения страны, на основе которых будет проводиться подсчет голосов. "Проведение новой переписи и разграничение избирательных округов потребуют месяцы, и поэтому всеобщие выборы могут состояться в феврале - марте будущего года", - предположил министр.

В конце прошлой недели премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что Национальное собрание (нижняя палата парламента) будет распущено 9 августа, за три дня до истечения официального срока своих полномочий.

Пятилетний срок работы нижней палаты парламента заканчивается 12 августа. Согласно Конституции Пакистана, всеобщие выборы проводятся в течение 60 дней после обычного роспуска нижней палаты, а в случае ее досрочного роспуска - не раньше чем через 90 дней.