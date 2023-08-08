Эксперт: ратификация Арменией Римского статута будет направлена против интересов России

По словам экс-главы парламентской постоянной комиссии по внешним связям Артака Закаряна, это чревато углублением проблем между Ереваном и Москвой

ЕРЕВАН, 8 августа. /ТАСС/. Возможная ратификация Арменией Римского статута Международного уголовного суда (МУС) будет продиктована Западом и направлена против интересов России, что чревато углублением проблем между Ереваном и Москвой. Это в беседе с корреспондентом ТАСС отметил бывший заместитель министра обороны республики, экс-глава парламентской постоянной комиссии по внешним связям Артак Закарян.

"После ратификации Римского статута проблемы между Арменией и Россией станут еще более острыми, так как с этим статутом Армения должна будет выполнить ряд обязательств, вытекающих из постановлений МУС, что будет иметь политическое значение, продиктованное Западом, и будет противоречить интересам России. Здесь возникнут очень сложные политические, дипломатические и общественные отношения. Поэтому спешка в угоду Западу и взятие на себя чрезмерных обязательств повлечет за собой проблемы с Россией", - отметил он.

По мнению Закаряна, ратификацией статута "Запад заставит Армению осуществлять различные процессы и решения, противоречащие российским интересам, как это произошло в случае с другими странами".

По словам известного в стране юриста, бывшего председателя Союза адвокатов Армении Ара Зограбяна, "чтобы присоединиться к какому-либо международному соглашению, нужно сначала оценить его необходимость или целесообразность". "Ратификация Римского статута в то время, когда Россия, стратегический партнер Армении, находится под западными санкциями, и выдан ордер на арест президента РФ, говорит об одном, что это делается против Российской Федерации", - заявил он в беседе с корреспондентом ТАСС, отметив, что это создаст сложности в случае возможного визита президента РФ в Армению.

В июне министр юстиции Армении Григор Минасян заявил, что правительство Армении направит в парламент законопроект о ратификации Римского статута МУС в ближайшие недели. Конституционный суд Армении в решении от 24 марта текущего года заявил, что Римский статут не противоречит конституции страны, что вызвало негативную реакцию у российской стороны. Армянская сторона отмечает, что ратификация документа даст республике возможность поставить в Международном уголовном суде вопрос об ответственности за преступления, в которых Ереван обвиняет военнослужащих Азербайджана, и не направлена против России.

Позже источник в МИД РФ сообщал ТАСС, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с РФ последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне "ордеров" в отношении руководства РФ. В свою очередь вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян отмечал, что Ереван может сделать так, чтобы его дальнейшие действия, связанные с ратификацией Римского статута, не нанесли ущерба армяно-российским стратегическим отношениям.