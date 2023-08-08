В Белоруссии 231-ю артиллерийскую бригаду ВС вооружат РСЗО "Полонез"

В Минобороны республики назвали обучение боевому применению этой системы залпового огня приоритетной задачей

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Военнослужащие реактивного артиллерийского дивизиона 231-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Белоруссии осуществляют полевой выход, в ходе которого изучаются возможности реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган" и новейшей реактивной системы белорусского производства В-200 БМ "Полонез". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Обучение боевому применению РСЗО "Полонез" - приоритетная задача. Реактивная система в ближайшее время поступит на вооружение 231-й артиллерийской бригады", - отмечается в Telegram-канале ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе интенсивной подготовки военнослужащие изучают тактико-технические характеристики системы, знакомятся с основами управления и наведения на цель, правилами стрельбы. "В ходе полевого сбора также пройдет комплексное занятие, в ходе которого военнослужащие отработают нанесение ракетных ударов во взаимодействии с приданными расчетами беспилотных авиационных комплексов "Суперкам-С350" и "Суперкам-С100", - проинформировали в оборонном ведомстве Белоруссии.

РСЗО "Полонез" разработана белорусским заводом точной электромеханики в кооперации с иностранным государством и впервые представлена в 2015 году. РСЗО предназначена для поражения с высокой точностью живой силы и военной техники.