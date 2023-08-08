Спасатели обнаружили черный ящик разбившегося австралийского военного вертолета Taipan

MRH-90 Taipan разбился во время учений Talisman Sabre

СИДНЕЙ, 8 августа. /ТАСС/. Спасатели обнаружили бортовой самописец австралийского военного вертолета MRH-90 Taipan, разбившегося во время учений Talisman Sabre. Маневры проводились на северо-востоке Австралии с 21 июля по 4 августа. Об этом сообщает телеканал 9 News со ссылкой на заявление Минобороны страны.

"Группа военных ныряльщиков Королевского австралийского военно-морского флота извлекла из под обломков устройство записи голоса и полетных данных", - говорится в заявлении пресс-службы оборонного ведомства.

Инцидент произошел около 23:00 (16:00 мск) в пятницу, 28 июля, недалеко от острова Гамильтон, расположенного в 620 км к югу от города Кэрнс (штат Квинсленд). В результате крушения все четыре члена экипажа погибли. Вертолет участвовал в отработке взаимодействия американских и австралийских военных.

На месте крушения вертолета, принадлежавшего ВВС Австралии, ведется расследование обстоятельств произошедшего.

Военные учения Talisman Sabre в этом году были направлены на совершенствование оперативного взаимодействия и укрепление сотрудничества между вооруженными силами стран-участниц. В тренировочных миссиях приняли участие около 30 тыс. военнослужащих из 13 государств, в том числе Великобритании, Германии, США, Южной Кореи и Японии,.