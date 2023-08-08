8 августа, 08:38
Попытка госпереворота в Нигере

CNN узнал о переброске подкрепления ВC Нигера в Ниамей

AP Photo/ Jerome Delay, архив
© AP Photo/ Jerome Delay, архив

По данным телеканала, мятежники готовятся к возможной иностранной интервенции

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Нигера перебросили дополнительные силы в столицу - город Ниамей, готовясь к возможной иностранной интервенции. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

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По его данным, конвой из примерно 40 пикапов прибыл в Ниамей в ночь на понедельник, доставив военных из других частей страны, чтобы "успокоить общественность и подготовиться к потенциальному сражению".

Ранее телеканал Al Arabiya информировал, что правящий орган мятежников Нигера - Национальный совет спасения родины (НССР) - заявил, что иностранное государство готовит агрессию против африканской страны. НССР не уточнил, о какой именно стране идет речь. Совет также подчеркнул, что "не откажется от своих шагов, несмотря на истечение срока ультиматума Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS)".

30 июля члены ECOWAS на саммите в Абудже осудили переворот в Нигере и дали мятежникам неделю на восстановление конституционного правления, пригрозив в противном случае принять меры вплоть до использования силы. 

Теги:
НигерПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
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