Эксперт заявил об угрозе единству Африки при использовании силы в отношении Нигера

По словам председателя Нигерийской ассоциации политических наук профессор Хасана Салиу, Нигер оказался в центре политической бури "из-за своих богатых минеральных ресурсов, которые привлекли внимание мировых держав"

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Применение методов силового давления может лишь обострить обстановку в Нигере и подорвать хрупкое единство государств Западной Африки. Об этом заявил председатель Нигерийской ассоциации политических наук профессор Хасан Салиу.

"При всей сложности обстановки в Нигере выбор в пользу использования методов "дипломатии канонерок" (военного давления - прим. ТАСС) в этом случае способен лишь привести к дальнейшей эскалации напряженности в данной стране и поставить под угрозу с таким трудом продвигаемую идею объединения стран Западной Африки", - цитирует политолога издание Daily Trust.

Призывая власти Нигерии к осторожности и сдержанности в вопросе урегулирования обстановки в Нигере после военного переворота, Салиу отмечает, что Нигер оказался в центре политической бури "из-за своих богатых минеральных ресурсов, которые привлекли внимание мировых держав". По его мнению, "возможная вооруженная интервенция в Нигер способна развязать войну, масштабы которой трудно даже представить на данном этапе".

Политолог полагает, что эра военных переворотов в Западной Африке побуждает к пересмотру и анализу сложившихся в регионе моделей правления, которые в нынешних обстоятельствах следует признать "неблагоприятными". "В то время как Нигерия выступает за демократию в Нигере по примеру Кабо-Верде, Гамбии, Гвинеи-Бисау, Либерии, Сьерра-Леоне или Того, обстоятельства переворота 2023 года в Нигере представляются совершенно иными, чем в других странах, - подчеркнул он. - Реагирование требует более сложных решений для осмысливания причин прискорбного возврата к военному правлению. Это идет вразрез с постулатами либеральной демократии и разочаровывает тех, кто поднимался на борьбу за ее идеалы в 1980-х и 1990-х годах. Кроме того, реалии африканских стран все больше подвергают испытанию веру в то, что только путь либеральной демократии способен обеспечить народу лучшую жизнь".