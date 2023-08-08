СМИ: делегация ООН, Афросоюза и ECOWAS направится в Нигер в ближайшее время

Как сообщила радиостанция RFI, трое посланников от этих учреждений "будут говорить с путчистами от имени международного сообщества"

ПРЕТОРИЯ, 8 августа. /ТАСС/. Совместная делегация из представителей ООН, Африканского союза и Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) направится в Нигер в ближайшее время. Об этом сообщает Международное французское радио (RFI).

"Новая делегация должна отправиться в столицу Нигера для обсуждения. На этот раз это будет тройка, состоящая из представителей ECOWAS, Африканского союза и ООН. Трое посланников от этих учреждений должны отправиться в Ниамей в ближайшее время. Они будут говорить с путчистами от имени международного сообщества", - говорится в сообщении.

30 июля члены ECOWAS на саммите в столице Нигерии Абудже осудили переворот в Нигере и дали мятежникам неделю на восстановление конституционного правления, пригрозив в противном случае принять меры вплоть до использования силы. Однако после истечения ультиматума было принято решение о проведении еще одной встречи на уровне ECOWAS в Нигерии 10 августа.