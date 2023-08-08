Механики из Польши на Украине ремонтируют подбитые в ходе СВО САУ "Краб"

Председатель польского государственного оборонного концерна PGZ Себастьян Хвалек сообщил, что были обучены "около 100 украинских солдат, чтобы они могли самостоятельно выполнять основные действия по сервисному обслуживанию" этой техники

ТАСС, 8 августа. Механики из Польши занимаются ремонтом подбитых в ходе специальной военной операции (СВО) польских самоходных артиллерийских установок (САУ) "Краб" непосредственно на территории Украины. Об этом сообщил агентству PAP председатель польского государственного оборонного концерна PGZ ( Polska Grupa Zbrojeniowa) Себастьян Хвалек.

"Действующие на украинском фронте САУ "Краб" ремонтируются в непосредственной близости от линии фронта нашими механиками", - сказал он.

"Наши мобильные группы имеют возможность проводить простой ремонт в полевых условиях непосредственно на линии фронта, в случае более серьезных повреждений ремонт производится на украинских ремонтных предприятиях, а машины, которым [для ремонта] необходимо применение специальной аппаратуры, направляются в Польшу", - сообщил он.

Хвалек также добавил, что были обучены "около 100 украинских солдат, чтобы они могли самостоятельно выполнять основные действия по сервисному обслуживанию [польской военной техники]".

В мае 2023 года польский оборонный концерн создал дочернюю фирму PGZ Service Orel специально для ремонта подбитых на Украине САУ "Краб". Хвалек указал, что в составе PGZ работают около 130 механиков, обслуживавших польскую военную технику в Афганистане, Чаде и других зарубежных миссиях. Сколько из них действуют на Украине, он не сообщил.

Самоходная гаубица "Краб" - крупнейшее орудие, каким в настоящее время располагают польские артиллеристы. САУ весит более 50 тонн и может посылать до шести снарядов в минуту на расстояние до 40 км. Массовое производство этих гаубиц является частью программы модернизации Вооруженных сил Польши. В настоящее время на вооружении сухопутных войск страны находятся 62 САУ "Краб", 18 ранее были переданы Украине. Как сообщалось, по состоянию на 18 апреля 2023 года 10 гаубиц "Краб" были уничтожены, а две повреждены в ходе боевых действий.