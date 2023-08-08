Филиппины объяснили свое военное присутствие на отмели Аюнгин защитой интересов страны

Со ссылкой на решение суда в Гааге от 2016 года дипломатическое ведомство республики называет атолл "частью экономической зоны Филиппин", на которую распространяются суверенные права и юрисдикция Манилы

БАНГКОК, 8 августа. /ТАСС/. Размещение филиппинских военнослужащих на корабле Sierra Madre на отмели Аюнгин необходимо для защиты интересов Филиппин в Южно-Китайском море (ЮКМ). Об этом сообщил МИД республики в ответ на требование властей КНР вывести военных с атолла в ЮКМ, который Пекин считает своей территорией.

"Миссии Филиппин по снабжению и ремонту корабля Sierra Madre являются частью регулярных операций, которые осуществляются в соответствии с внутренним и международным законодательством. Sierra Madre находится в эксплуатации Военно-морских сил Филиппин и служит постоянным местом базирования филиппинских военнослужащих, дислоцированных для защиты и обеспечения прав и интересов Филиппин в Западном Филиппинском море (официальное обозначение правительством Филиппин восточных частей Южно-Китайского моря - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

МИД Филиппин со ссылкой на решение арбитражного суда в Гааге по ЮКМ от 2016 года, которое не признает Китай, также заявил, что отмель Аюнгин является "частью экономической зоны Филиппин", на которую распространяются суверенные права и юрисдикция Манилы.

В 1999 году власти Филиппин целенаправленно разместили американский десантный корабль Sierra Madre времен Второй мировой войны на мели в зоне спорных рифов в ЮКМ, чтобы контролировать действия Китая в этом регионе. На судне постоянно присутствует небольшой контингент военнослужащих. КНР неоднократно требовала убрать этот корабль и грозила самостоятельно отбуксировать его.