В Верховную раду внесли законопроект о привлечении военнообязанных к работе на оборонку

Авторы предлагают законодательные изменения "по расширению возможностей мобилизации в воинские подразделения, а также для выполнения работ, имеющих оборонный характер, обеспечивающих функционирование национальной экономики в условиях военного положения"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Украинские парламентарии зарегистрировали в Верховной раде законопроект, в соответствии с которым военнообязанных будут привлекать "к работе на экономику, от которой зависит обороноспособность". Документ размещен на сайте украинского парламента.

Авторы инициативы предлагают законодательные изменения "по расширению возможностей мобилизации в воинские подразделения, а также для выполнения работ, имеющих оборонный характер, обеспечивающих функционирование национальной экономики в условиях военного положения".

"Те, кто по разным причинам не может/хочет воевать, должны быть привлечены к работе на экономику, от которой зависит обороноспособность", - считают парламентарии. По их мнению, законопроект даст возможность военкоматам сосредоточиться на работе с мотивированными гражданами и уменьшит коррупцию.

Как указывается в пояснительной записке, "защиту страны могут обеспечить только мотивированные граждане, которые готовы воевать и физически, и морально". "Участники боевых действий отмечают, что на передовую направляют немотивированных, принудительно мобилизованных граждан, которые на фронте приносят лишь проблемы. Кроме того, попытки принуждением и угрозами мобилизовать людей негативно сказываются на экономике, приводят к социальной напряженности" - отмечают разработчики.

1 августа Генеральная прокуратура Украины информировала о разоблачении масштабной схемы уклонения от призыва в рамках мобилизации. По данным ведомства, в 11 регионах страны, в том числе в Киеве, прошло свыше 100 обысков. 3 августа в Госбюро расследований Украины сообщили об участии в этой схеме начальника одного из управлений штаба командования Сухопутных войск ВСУ, который также занимает должность начальника одного из отделов Киевской городской военной администрации.

Военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года, в тот же день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В стране действует запрет на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Тем не менее украинские СМИ регулярно сообщают о трудностях в проведении мобилизации, выявлении нелегальных каналов выезда из страны уклонистов. В июле 2023 года глава Львовского областного военкомата заявлял, что добровольно служить в Вооруженные силы Украины идут лишь 20% от необходимого числа военнообязанных.