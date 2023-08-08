Новым министром сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии стал Сергей Бартош

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Сергея Бартоша министром сельского хозяйства и продовольствия республики. Об этом сообщает агентство БелТА.
До этого Бартош работал помощником президента - инспектором по Гомельской области.
"Из нескольких кандидатур, которые мне [были] предложены неделю назад, я выбираю вас. Потому что у вас приличный жизненный путь. Очень важно, чтобы министр обязательно поработал и руководителем сельскохозяйственного предприятия, - сказал Лукашенко. - Это крайне важно. Как и в промышленности". Бартош более 10 лет руководил аграрным предприятием ОАО "Линовское" Пружанского района Брестской области.
Ранее Лукашенко снял с поста министра Игоря Брыло, назначив его своим помощником - инспектором по Витебской области.