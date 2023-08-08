Латвия, Литва, Польша выработали механизм закрытия границы с Белоруссией в случае кризисов

Премьер Литвы Ингрида Шимоните отметила, что это могут быть непубличные экспертные действия

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Механизм полного закрытия границы с Белоруссией в случае возникновения критической ситуации совместно выработан Латвией, Литвой и Польшей. Об этом агентству BNS заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

"На уровне ответственных инстанций наших стран достигнута договоренность о согласовании оценки конкретных [критических] ситуаций, на которые мы намерены вместе реагировать", - сказала она, комментируя возможность закрытия границы с Белоруссией.

Как отметила глава литовского правительства, это могут быть непубличные экспертные действия. "Но когда придется принимать решения, они будут приняты, будут обнародованы и пояснены", - сказала Шимоните.

Пока Литва намерена закрыть два из шести КПП на границе с Белоруссией. По оценке главы правительства, инфраструктура КПП Литвы на границе с соседней страной с геополитической точки зрения является избыточной.