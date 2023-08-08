Киев намерен провести встречу иностранных послов после прошедших в Джидде консультаций

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал подготовку повестки дня учредительного Глобального саммита мира

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Украины после состоявшихся в саудовском городе Джидда консультаций намерены провести встречу послов иностранных государств в рамках обсуждения "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам руководитель офиса президента Андрей Ермак.

"Ермак отметил, что в ближайшее время состоится очередная встреча послов стран-участниц по координации дальнейших действий. Будут наработаны практические шаги по реализации каждого из пунктов "формулы мира". Параллельно пройдет подготовка повестки дня учредительного Глобального саммита мира", - указано в сообщении на сайте президента Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии консультации, заявила, что Киев и Запад продвижением "формулы" Зеленского пытаются принизить инициативы других стран и монополизировать право на их выдвижение.