8 августа, 09:38
Военная операция на Украине

Киев намерен провести встречу иностранных послов после прошедших в Джидде консультаций

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак анонсировал подготовку повестки дня учредительного Глобального саммита мира

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Власти Украины после состоявшихся в саудовском городе Джидда консультаций намерены провести встречу послов иностранных государств в рамках обсуждения "мирного плана" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил журналистам руководитель офиса президента Андрей Ермак.

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"Ермак отметил, что в ближайшее время состоится очередная встреча послов стран-участниц по координации дальнейших действий. Будут наработаны практические шаги по реализации каждого из пунктов "формулы мира". Параллельно пройдет подготовка повестки дня учредительного Глобального саммита мира", - указано в сообщении на сайте президента Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя прошедшие в Саудовской Аравии консультации, заявила, что Киев и Запад продвижением "формулы" Зеленского пытаются принизить инициативы других стран и монополизировать право на их выдвижение. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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