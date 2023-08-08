На Украине заявили о готовности Китая продолжить участие в консультациях, начатых в Джидде

В Саудовской Аравии 5-6 августа прошли встречи по урегулированию украинского конфликта

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Китай готов продолжить участие в консультациях, прошедших 5-6 августа в Джидде.

"Представитель Китая принимал активное участие в разговорах, высказывал свое мнение. Главное, что мы услышали от представителя Китая, что Китай готов и в дальнейшем участвовать в этом формате", - цитирует заявление Ермака по итогам встречи в Джидде сайт президента Украины.

Как заявил 7 августа глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, Пекин занимает независимую позицию по украинской проблеме и стремится к мирному пути ее урегулирования. По словам китайского дипломата, КНР будет активно содействовать продвижению переговоров, действовать "объективно и рационально". 8 августа газета Global Times со ссылкой на китайских экспертов отметила, что вопреки заявлениям Запада о "возможной смене тона" Китая позиция китайского правительства не претерпела изменений. А участие КНР всего лишь свидетельствует, что "созрело время для диалога".