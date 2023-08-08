Адвокаты экс-премьера Пакистана обжаловали вынесенный ему приговор за мошенничество

Имрана Хана приговорили к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан"

ИСЛАМАБАД, 8 августа. /ТАСС/. Адвокаты бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана направили апелляцию в Высший суд Исламабада с просьбой отменить вынесенный ему приговор о лишении свободы на три года по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает газета Dawn.

"Решение суда первой инстанции было необъективным, недействительным с точки зрения закона и подлежит отмене, - говорится в обращении защиты к суду, которое приводит газета. - Суд не предъявил доказательств вины подсудимого, приговор был вынесен на основе предубеждения по отношению к обвиняемому и с желанием приговорить его независимо от существа дела".

В апелляции утверждается, что суд отказал Хану в праве на защиту и демонстрировал пренебрежение к подсудимому и его защите. "Суд [над Ханом] стал пародией на правосудие", - заявили адвокаты экс-главы пакистанского правительства.

В понедельник с требованием пересмотра судебного приговора Хану выступила возглавляемая им партия. ДЗС заявила, что вердикт о заключении в тюрьму "принят в спешке" и подсудимому было отказано в справедливом судебном разбирательстве.

5 августа суд Исламабада приговорил Хана к трем годам тюремного заключения по делу о мошенничестве, связанном с продажей ценностей из государственного хранилища "Тошахан". Приговор также предусматривает лишение Хана возможности заниматься политической деятельностью в течение пяти лет. Экс-премьер-министр был арестован в своей резиденции Заман-Парк в Лахоре вскоре после вынесения приговора.

Обвинения против председателя ДЗС в мошенничестве и подделке документов, касающихся незаконных операций по продаже подарков от лидеров государств Ближнего Востока, были выдвинуты по просьбе следственных органов в прошлом году. Следствие заявило о присвоении бывшим главой правительства и его супругой по меньшей мере 52 подарков из госхранилища. Их общая рыночная стоимость доходит до 154 млн рупий (почти $2 млн). Эти обвинения послужили основой для уголовного дела против Хана. Они стали первыми и одними из наиболее резонансных среди 100 других обвинений, выдвинутых позже в отношении политика. Лидер ДЗС лишился должности премьера 10 апреля 2022 года после вынесения ему парламентом вотума недоверия.