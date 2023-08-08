8 августа, 09:59

Президент Ирана может посетить саммит БРИКС в ЮАР

Глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян планирует примет участие в августе в 15-м заседании межправкомиссии Ирана и ЮАР

ТЕГЕРАН, 8 августа. /ТАСС/. Президент Ирана Эбрахим Раиси с высокой вероятностью примет участие в саммите БРИКС в ЮАР. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim со ссылкой на представителя ЮАР, выступавшего на конференции Иран - БРИКС.

"Как вы знаете, президент Ирана принял приглашение участвовать в саммите БРИКС в ЮАР, и есть высокая вероятность, что он посетит его", - приводит агентство слова представителя ЮАР.

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Также отмечается, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в августе примет участие в 15-м заседании межправкомиссии Ирана и ЮАР, которая пройдет в африканской стране.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков 7-8 августа находится в Иране с визитом. В программе его поездки встречи с руководством внешнеполитического ведомства республики для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы и взаимодействия Ирана с БРИКС.

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Как сообщила министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации. По ее словам, формальные заявки на вступление в объединение подали 23 страны, включая Иран. 

Теги:
ЮАРИранРаиси, Эбрахим
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