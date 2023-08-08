Литва для охраны границы с Белоруссией привлечет дополнительный персонал

По оценке главы погранведомства Рустамаса Любаеваса, ситуация на границе остается стабильной, но напряжение сохраняется

ВИЛЬНЮС, 8 августа. /ТАСС/. Охрана границы Литвы с Белоруссией будет усилена привлечением дополнительного персонала. Об этом заявил журналистам начальник Службы охраны государственной границы при МВД Литвы генерал Рустамас Любаевас.

"Подготовлены планы, по которым в кратчайшее время для реагирования на изменение обстановки мы можем дислоцировать у границы дополнительные силы", - сказал он.

По оценке главы погранведомства, ситуация на границе остается стабильной, но напряжение сохраняется. "Наши действия адекватны ситуации", - отметил генерал.

Правительство Литвы в июле утвердило план по прикрытию границы с Белоруссией, предусматривающий привлечение армии и адаптированный к новым угрозам. Такой угрозой в Вильнюсе считают пребывание на территории соседней страны бойцов ЧВК "Вагнер". "Согласно плану, помощь пограничникам готовы оказать армия, полиция, другие структуры", - сообщил Любаевас.