Киев рассчитывает подписать первые соглашения о гарантиях безопасности к концу года

Консультации начнутся в ближайшие недели, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Киев в ближайшие недели начнет консультации по гарантиям безопасности со странами - подписантами декларации в Вильнюсе. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Мы также договорились со всеми странами, являющимися подписантами декларации в Вильнюсе и присоединившимися к ней, о начале аналогичных консультаций, - цитирует его пресс-служба президента. - В течение этого или следующего месяца они начнутся. Более того, мы надеемся, что первые соглашения могут появиться уже к концу текущего года".

3 августа Ермак сообщил о начале консультаций с США по гарантиям безопасности. По его словам, этот процесс позволит создать модель и для других партнеров.

Группа семи на полях саммита НАТО, состоявшегося 11-12 июля в Вильнюсе, приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украине. Декларация, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Позднее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что еще 12 государств присоединились к этой инициативе. По словам Зеленского, этими странами являются Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция.

После принятия декларации пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным.