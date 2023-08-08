Эксперты приступили к осмотру пострадавшего от пожара судна Fremantle Highway

Оно перевозило из Германии в Египет почти 4 тыс. автомобилей

ГААГА, 8 августа. /ТАСС/. Эксперты из различных стран приступили к осмотру судна Fremantle Highway, отбуксированного на прошлой неделе в голландский порт Эмсхавен после сильного пожара. Об этом сообщил телеканал NOS.

Fremantle Highway перевозило из Германии в Египет почти 4 тыс. автомобилей, 498 из которых были электромобилями. Пожар на судне с 23 членами экипажа вспыхнул в ночь с 25 на 26 июля. В момент инцидента оно находилось в 27 км к северу от голландского побережья. Пожар продолжался несколько дней и привел к серьезному ущербу. Экипаж попробовал самостоятельно потушить возгорание, однако эти попытки оказались безуспешными. В результате происшествия погиб один человек, остальные пострадали и были эвакуированы спасателями в близлежащие больницы. Все они к настоящему времени выписаны. Согласно предварительной информации, причиной пожара стало возгорание или взрыв в одном из электромобилей.

Как рассказал в интервью телеканалу директор компании Smit Salvage Ричард Янссен, на выходных на судне были обустроены жилые помещения, само оно было стабилизировано, на нем установлено освещение, в различных помещениях сделаны замеры уровня газа, откачана вода, которая использовалась для тушения огня. Все эти работы, отметил он, было необходимо провести, прежде чем различные компании могли приступить к дальнейшим инспекциям и работам.

Специалист заметил, что автомобили на нижних палубах - с первой по четвертую - не пострадали. Пятая палуба пустая, а вот шесть верхних палуб сильно пострадали. "Там бушевал огонь, - отметил Янссен. - Скорее всего, там остались только сожженные автомобильные кузова".

Сразу несколько компаний в ближайшее время начнут работу на судне, отметил NOS. Например, производители автомобилей должны определить, какие машины могут быть сняты с судна. Совет по безопасности Нидерландов помогает властям Панамы, под флагом которой ходило судно, в расследовании инцидента. Японская компания-судовладелец также хочет принять участие в расследовании. Тем временем в Нидерланды направлен новый экипаж, которые должен поддерживать работу жизненно важных систем судна. Пока непонятно, будет ли судно отремонтировано или пущено на металлолом.