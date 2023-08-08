В ЕС заявили, что поддержат любые действия ECOWAS в отношении Нигера

Пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано отметил, что Брюссель не верит в то, что еще "есть пространство для переговоров"

БРЮССЕЛЬ, 8 августа. /ТАСС/. Евросоюз полностью поддержит любые действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении Нигера, но верит, что еще "есть пространство для переговоров". Об этом заявил во вторник на брифинге в Брюсселе пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Петер Стано.

"Мы верим, что в ближайшие два дня еще есть пространство для переговоров, - до саммита ECOWAS, которая является главной структурой для дальнейших действий в данной ситуации. Евросоюз полностью поддержит все решения ECOWAS, - заявил он. - Никаких позитивных последствий быть не может, если позволить перевороту продолжаться".