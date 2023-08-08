Армия Израиля снесла на Западном берегу дом палестинца, убившего двух израильтян в феврале

В ведомстве также сообщили о задержании 21 разыскиваемого подозреваемого в причастности к террористической деятельности

ТЕЛЬ-АВИВ, 8 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили, что снесли в лагере палестинских беженцев Аскар у города Наблус на Западном берегу реки Иордан дом террориста, убившего 26 февраля двух израильтян в ходе нападения с использованием огнестрельного оружия.

"Армейские подразделения были в лагере беженцев Аскар с тем, чтобы снести дом террориста, совершившего нападение с использованием огнестрельного оружия [26 февраля]", - говорится в заявлении армейской пресс-службы. Кроме того, израильские силовики "сегодня ночью задержали 21 разыскиваемого подозреваемого в причастности к террористической деятельности, а также конфисковали взрывчатку, оружие и финансовые средства террористов в различных районах Иудеи и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - прим. ТАСС)", - продолжили в пресс-службе. В нескольких населенных пунктах возникали столкновения, в ходе которых, по словам военных, "подозреваемые бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в силовиков, которые в ответ применяли средства по разгону демонстраций и открывали огонь". Сообщений о потерях с израильской стороны не поступало.

Израильские силовики с 10 апреля 2022 года проводят практически ежедневные операции и рейды по противодействию террору на Западном берегу реки Иордан в ответ на серию терактов в городах еврейского государства.