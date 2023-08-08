Офис Зеленского обнародовал документ, разъясняющий все 10 пунктов "формулы мира"

В частности, в документе отражены такие положения, как необходимость обеспечения продовольственной безопасности

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского опубликовал на своем сайте документ, посвященный плану по урегулированию, который продвигает Киев. Текст под названием "Философия украинской формулы мира" содержит тезисное изложение каждого из 10 пунктов.

В частности, в документе отражены такие положения, как необходимость обеспечения продовольственной безопасности. Сделать это предлагается за счет беспрепятственного экспорта украинской агропродукции через порты Черного моря и реализации инициативы EU Solidarity Lanes по созданию железнодорожных, автомобильных и речных маршрутов по вывозу зерна в Европу. Также план предполагает мероприятия по восстановлению украинской энергетической инфраструктуры.

Отдельное внимание уделяется вопросам "восстановления территориальной целостности Украины" и гарантий безопасности. В Киеве рассчитывают, что они будут обеспечены юридически обязывающими документами, а также "собственными оборонными возможностями".

"Мы проводим сейчас разъяснительную работу по формуле мира президента Владимира Зеленского. <...> Я представил философию каждого пункта формулы, которую обсуждали с партнерами в Джидде", - написал глава офиса Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале, комментируя этот документ.

Зеленский впервые озвучил свой "мирный план" в ноябре 2022 года, выступая по видеосвязи перед участниками саммита G20. После этого Киев стал активно продвигать его, отказываясь обсуждать варианты урегулирования третьих сторон и отвергая предложения о посредничестве. В частности, с этой целью состоялись консультации 24 июня в Копенгагене и 5-6 августа в Джидде. Россию на эти встречи не приглашали.

Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.