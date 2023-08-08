8 августа, 11:00
Попытка госпереворота в Нигере

Bloomberg отметил, что переворот в Нигере указал на невежество Запада

Обозреватель агентства Андреас Клут предупредил, что ситуация может "знаменовать движение в сторону мировой войны"

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Государственный переворот в Нигере стал свидетельством невежества и недальновидности стран Запада. К такому выводу пришел обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

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"Переворот в стране 26 июля стал ударом по невежественному Западу: ни незадачливая бывшая колониальная держава Франция, ни затухающая сверхдержава США не смогли предугадать, что произойдет", - пишет Клут.

Обозреватель утверждает, что смена власти в Нигере и других африканских странах стала "неожиданной удачей для России и Китая", которые соперничают с Западом за влияние в Африке, а также отмечает, что США и их союзники "долгое время дипломатически пренебрегали регионом". Он предупредил, что ситуация может "знаменовать движение в сторону мировой войны". 

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НигерПопытка госпереворота в Нигере
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