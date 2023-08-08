Представитель сети отелей в Индии назвал численность иностранных делегаций на саммите G20

По его словам, в Дели прибудет по 600 человек из США и Саудовской Аравии, а делегации Китая и Японии насчитывают 400 и 300 человек соответственно

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 августа. /ТАСС/. Делегация США в составе 600 человек приедет на саммит Группы двадцати (G20) в Нью-Дели, запланированном на 9-10 сентября, делегация Саудовской Аравии будет также насчитывать 600 человек, делегация Китая - 400 человек, Японии - 300 человек. Об этом ТАСС сообщил представитель одной из ведущих в Индии сети пятизвездочных отелей, где остановятся иностранные гости.

По его словам, "помимо официальных лиц, в составе столь многочисленных делегаций - сотрудники служб безопасности, помощники, другой персонал". Собеседник агентства отметил также, что американская делегация прибудет в Нью-Дели "со своими вертолетами и собаками".

"Все номера в отелях нашей сети в Нью-Дели на дни саммита уже забронированы. Свободных комнат нет", - сказал он.

На вопрос, какой по численности будет делегация из России, представитель индийской сети отелей ответить не смог.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит объединения состоится 9-10 сентября 2023 года в Нью-Дели. Его планируется провести в очном формате. На саммит приглашены все лидеры "двадцатки", а также главы еще девяти стран - Бангладеш, Египта, Маврикия, Нидерландов, Нигерии, Омана, Сингапура, Испании и ОАЭ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что ясности с тем, кто возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Индии, пока нет. В 2022 году делегацию РФ на форуме лидеров "двадцатки" в Индонезии возглавлял министр иностранных дел Сергей Лавров, в 2020 и 2021 годах президент РФ Владимир Путин принимал участие в саммитах Группы двадцати по видеосвязи, в 2019 году приезжал на встречу глав государств, которая проходила в Японии.