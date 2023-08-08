Мэр Кишинева обвинил власти в подготовке к фальсификации итогов местных выборов в ноябре

Иван Чебан отметил, что это сделано, чтобы "сократить число депутатов, где ПДС, согласно внутренним опросам, не имеет массовой поддержки среди избирателей"

КИШИНЕВ, 8 августа. /ТАСС/. Мэр Кишинева Иван Чебан обвинил Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Молдавии и правящую Партию действия и солидарности (ПДС) в подготовке к фальсификации результатов выборов в местные органы власти 5 ноября с помощью корректировки избирательных списков. Об этом градоначальник написал на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Все это делается для того, чтобы подтасовать результаты выборов, сократить число депутатов, где ПДС, согласно внутренним опросам, не имеет массовой поддержки среди избирателей", - написал Чебан.

Ранее ЦИК опубликовал данные, согласно которым население Кишинева сократилось в сравнении с выборами 2019 года с 779 339 до 665 668 человек, или на 113 тыс, а количество жителей пригородов стало почти на 16 тыс. меньше. Согласно местным законам, от количества жителей зависит число депутатов в местных советах.

В ходе предстоящих в ноябре выборов жителям Молдавии предстоит избрать 898 глав населенных пунктов, а также 11 058 депутатов в местных советах. Как отмечают наблюдатели, эти выборы должны показать реальный рейтинг ПДС, которая получила контроль над парламентом в ходе досрочных выборов в 2021 году. Добивающаяся роспуска парламента на фоне кризиса в стране оппозиция считает, что ПДС потеряла поддержку избирателей.