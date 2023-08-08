Правительство Греции отстранило семерых начальников полиции из-за драки хулиганов в Афинах

Расследование поручат старшему офицеру греческой полиции, сообщил министр по делам защиты граждан Яннис Иконому

АФИНЫ, 8 августа. /ТАСС/. Правительство Греции отстранило семерых руководителей полиции от должностных обязанностей и начало внутреннее расследование по факту беспрепятственного прибытия около 200 хорватских хулиганов в Афины, где они устроили массовую драку у стадиона с болельщиками греческого футбольного клуба АЕК, в результате чего погиб 29-летний грек.

Как сообщил министр по делам защиты граждан Яннис Иконому, он поручил главе греческой полиции генерал-лейтенанту Лазаросу Мавропулосу отстранить от должности до окончания расследования семерых руководителей. Среди них начальник подуправления по борьбе с насилием на спортивных объектах в Афинах, а также начальники дорожного управления города Янина и нескольких дорожных управлений в Андирионе, Ахайе и Коринфе. По автодорогам в их зоне ответственности проезжала колонна машин с хорватскими футбольными хулиганами. Министр подчеркнул, что "отстранения от должностей и переводы, связанные с этим конкретным инцидентом, на этом не прекратятся". "Расследование будет поручено сегодня старшему офицеру греческой полиции", - заключил он.

Иконому выразил соболезнования родным и близким погибшего. "К сожалению, несмотря на приложенные огромные усилия, особенно после убийства [в феврале 2022 года 19-летнего греческого болельщика] Алкиса Кампаноса, нам пока не удалось победить насилие со стороны спортивных фанатов", - сказал министр, пообещав действовать "в этом направлении более систематически и более интенсивно".

Сам факт пересечения болельщиками загребского "Динамо" греческой границы и их прибытие к стадиону министр назвал "недопустимым и неприемлемым". Он признал, что греческая полиция "потерпела неудачу в том, что касается предотвращения инцидента".

Массовая драка между болельщиками греческого АЕК и загребского "Динамо" произошла в понедельник в районе Неа-Филадельфия в Афинах. Погиб 1 человек, 8 ранены, арестованы 96. Согласно информации полиции, группа из 150-200 организованных болельщиков "Динамо" приехала в Грецию на автомобилях и автобусах, несмотря на запрет УЕФА на их присутствие на матче против АЕК.