8 августа, 11:50

Президент Южной Кореи отметил необходимость страны укреплять средства сдерживания КНДР

Юн Сок Ёль подчеркнул важность нового подразделения вооруженных сил по работе с беспилотниками

СЕУЛ, 8 августа. /ТАСС/. Южная Корея должна сконцентрироваться на наращивании возможностей по сдерживанию КНДР. Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ёль на втором заседании комитета по оборонным инновациям.

"Путем рационального и эффективного распределения финансовых ресурсов мы [Южная Корея] должны в приоритетном порядке наращивать возможности сдерживания и реагирования на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи", - приводит слова президента агентство Yonhap. Это связано с опасениями, которые вызывает ядерная программа Пхеньяна, их БПЛА, а также действующие с территории КНДР хакеры, добавил глава государства.

Юн Сок Ёль подчеркнул важность нового подразделения вооруженных сил по работе с беспилотниками, которое начнет свою деятельность в сентябре. Оно будет отвечать за оборонительные операции в случае вторжений БПЛА КНДР.

Комитет по оборонным инновациям был создан при администрации Юн Сок Ёля в целях модернизации и укрепления национальных вооруженных сил. В состав входят 11 членов, включая президента. Заседания проводятся каждые четыре месяца. 

Теги:
КНДРРеспублика Корея
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